Hasil MotoGP Amerika 2019, Marquez Crash, Alex Rins Juara, Valentino Rossi Podium Dua, Dovizioso?

Inilah hasil MotoGP Americas 2019 atau MotoGP Amerika 2019. Pembalap Suzuki Alex Rins keluar sebaga juara, Valentino Rossi posisi kedua MotoGP Amerika 2019, Senin (15/4/2019) dini hari,

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil lengkap MotoGP Amerika 2019, pembalap Suzuki Ectar Alex Rins keluar sebaga juara MotoGP Amerika 2019, Senin (15/4/2019) dini hari, disusul pembalap Yamaha Valentino Rossi di posisi kedua dan Jack Miller (Pramac Racing) di posisi ketiga.

Dalam balapanyang disiarkan secara langsung Trans 7 di Circuit of The Americas, Austin Texas, Amerika, Pembalap Honda Marc Marquez yang memimpin balapan sejak awal lomba mengalami crash di tikungan 12 lap k-8. Juara enam kali MotoGP Amerika berturut-turut itu harus out dari lomba.

Posisi keempat ditempati pembalap Mission Winnow Ducati Andrea Dovizioso, posisi kelima Franco Morbidelli (Petronoas Yamaha), dan pembalap Ducati Petrucci (Ducati) di posisi keenam.

Berlangsung di cuaca panas, balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sudah memimpin setelah memasuki tikungan pertama.

Valentino Rossi mampu memberikan perlawanan sengit kepada Marc Marquez dan berada di posisi kedua saat balapan memasuki lap ke-2.

Saat memasuki lap keempat dari total 20 lap yang diperlombakan, race director memberikan penalti kepada Maverick Vinales dan Joan Mir.

Sementara itu, nasib kurang beruntung juga menimpa Cal Crutchlow yang sedang bersaing memperebutkan posisi kedua dengan Valentino Rossi pada lap ke-5.

Cal Crutchlow terjatuh saat melewati tikungan 11 dan harus merelakan posisi tiganya menghilang karena dia tidak bisa melanjutkan balapan.

Lebih lanjut, saat balapan memasuki lap ke-8 atau menyisakan 12 lap lagi, Marc Marquez terjatuh pada tikungan 12.