Live MNCTV! Link live streaming Watford vs Arsenal di Liga Inggris Malam ini, Demi Liga Champions

Link Live Streaming Watford vs Arsenal jelang Live Streaming MNCTV di Liga Inggris malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming Watford vs Arsenal di Liga Inggris malam ini di pekan 34, Selasa (16/4/2019) dini hari.

Pertandingan Watford vs Arsenal disiarkan langsung (live) MNCTV & beIN Sport 1. Live Streaming Watford vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Watford vs Arsenal live MNCTV digelar di Stadion Vicarage Road, pukul 02.00 WIB.

Arsenal saat ini tengah berjuang untuk menembus posisi empat besar klasemen demi lolos ke Liga Champions musim depan.

Arsenal tidak akan diperkuat setidaknya lima pemain, seperti Rob Holding, Danny Welbeck, dan Hector Bellerin akibat cedera.

Sementara kondisi Granit Xhaka masih diragukan untuk tampil dan Mesut Oezil kemungkinan besar tidak akan tampil sejak awal pertandingan.

Absennya Sokratis Papastathopoulos akibat hukuman kartu akan meninggalkan lubang di lini belakang.

Pelatih Unai Emery diprediksi akan memasang kembali Shkodran Mustafi sebagai bek bersama Nacho Monreal dan Laurent Kosicelny.

Arsenal akan kembali diperkuat Lucas Torreira setelah terkena larangan tampil tiga pertandingan.