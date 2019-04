Prediksi Susunan Pemain Watford vs Arsenal jelang Live Streaming MNC TV di Liga Inggris malam ini

Berikut Prediksi Susunan Pemain Watford vs Arsenal jelang Live Streaming MNCTV di Liga Inggris malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Watford vs Arsenal di Liga Inggris malam ini di pekan 34, Selasa (16/4/2019) dini hari.

Pertandingan Watford vs Arsenal disiarkan langsung (live) MNCTV & beIN Sport 1. Live Streaming Watford vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Watford vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Watford vs Arsenal live MNCTV digelar di Stadion Vicarage Road, pukul 02.00 WIB.

Arsenal saat ini tengah berjuang untuk menembus posisi empat besar klasemen demi lolos ke Liga Champions musim depan.

Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi The Gunners yang sebelumnya menelan kekalahan pada laga tandang.

Pasalnya, mereka takluk 0-1 dari Everton sepekan yang lalu.

Kemenangan 2-0 di Liga Europa atas Napoli, menjadi modal penting saat menghadapi Watford dalam lanjutan Liga Inggris.

Pada pertemuan pertama di Stadion Emirates, Arsenal mampu menaklukkan Watford dengan skor 2-0 melalui gol bunuh diri Craig Cathcart dan gol Mesut Oezil.

Musim lalu, Arsenal dipaksa menyerah dengan skor 1-2 atas Watford saat melakoni laga tandang.