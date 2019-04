SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Trans 7 MotoGP Americas 2019 Siaran Langsung Trans7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung, Live Trans7, Link Live Streaming Trans 7 MotoGP Americas 2019 di Sirkuit America, Argentina.

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming MotoGP 2019 dari Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat akan disiarkan langsung Trans7 dan bisa disaksikan melalui live streaming Trans 7 pada Senin (15/4/2019) dinihari.

Meski menjadi penguasa MotoGP Americas pada enam edisi terakhir, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku punya masalah di motornya.

Meski menjadi penguasa MotoGP Americas pada enam edisi terakhir, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku punya masalah di motornya.

Marc Marquez berpeluang menjuarai balapan di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS) untuk kali ketujuh secara beruntun setelah mendapatkan pole position.

Pembalap asal Spanyol itu meraih posisi start terdepan setelah mencatat waktu putaran tercepat pada sesi kualifikasi.

Dalam sesi tersebut, Marquez membukukan catatan waktu lap 2 menit 3,787 detik.

Ironisnya, meski tampil impresif dan sukses meraih pole position, Marquez menilai timnya perlu membenahi masalah yang ditemui di motornya agar bisa tampil optimal saat balapan nanti.

“Semuanya mempunyai selisih waktu yang lebih dekat daripada musim lalu, ketika saya memiliki lebih banyak margin. Kami akan melihat besok saat sesi pemanasan karena saya masih memiliki masalah yang harus kami selesaikan," ucap Marquez yang dikutip BolaSport.com dari laman MotoGP.

Pembalap Monster Energy Yahama, Maverick Vinales, akan tampil lepas dalam lanjutan MotoGp seri Amerika Serikat, Jumat (12/4/2019) (AFP PHOTO)

Kendati telah menyebut adanya permasalahan di tunggangannya, Marquez enggan membeberkan secara detail kendala tersebut.