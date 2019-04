Tangis Annisa Pohan Beberkan SBY Kesepian Rela Tidur di Kursi Saat Ani Yudhoyono Sakit Kanker Darah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tangis Annisa Pohan beberkan kondisi keluarga saat mertuanya, istri Presiden RI ke - 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono menderita sakit kanker darah.

Annisa Pohan buka-bukaan terkait kehidupan keluarga Yudhoyono itu dikutip dari tayangan YouTube iNews Talkshow & Magazine pada Senin (15/4/2019).

Annisa Pohan menangis ceritakan kehidupan keluarganya bak roller coaster. Dia berharap agar sang ibu mertua, Ani Yudhoyono tak menonton curhatannya.

Annisa Pohan menuturkan cerita mengenai kehidupan keluarga Yudhoyono saat memberikan kesaksiannya mengenai kondisi Ani Yudhoyono.

Awal perbincangan, Annisa Pohan mengatakan, kondisi Ani Yudhoyono sedang turun saat ditinggal dirinya ketika akan kembali ke Indonesia.

"Perjalanan keluarga kami kali ini seperti roller coaster, kadang ibu ada up and down pasti. Kemarin kondisi ibu down pas saya mau tinggal, saya sedikit tak tega meninggalkannya," tegas Annisa Pohan.

Ibu beranak satu itu mengaku, saat ini SBY telah seratus persen berada di Singapura demi menemani Ani Yudhoyono sehingga mengenai urusan partai diserahkan kepada kader Demokrat dan anak-anaknya.

"Ibu juga bilang kalian pulang saja dan berjuang. Walaupun enggak tega, saya harus pulang untuk menemani suami dan anak," ucap Annisa Pohan.

Annisa Pohan mengatakan, SBY kini kerap kali bermalam di rumah sakit untuk menemani Ani Yudhoyono meski telah disarankan untuk beristirahat di apartemen.

"Pak SBY tidur di sofa rumah sakit karena tak ada anak-anak yang bisa menemani. Pilihan tersebut diambil SBY karena merasakan kesepian jika ditidur sendirian di apartemen," papar Annisa Pohan.