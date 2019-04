Jadwal Tayang Game of Thrones Season 8 di HBO, Tayang di Indonesia Sejak 15 April

BANJARMASINPOST.CO.ID - Game of Thrones Season 8 tayang perdana Minggu 14 April 2019 waktu Amerika atau 15 April hari ini waktu Indonesia di channel HBO.

Para penggemar GoT tentunya tak sabar lagi untuk menyaksikan serial Game of Thrones season 8 yang sekaligus menjadi musim penutupnya.

Penayangan episode perdana Game of Thrones season 8 hari ini mengawali total 6 episode serial yang dibintangi Emilia Clarke dan kawan-kawan itu.

Melansir laman Tribun Wow yang tayang Minggu (14/04/2019) episode terakhir Game of Throne season 7 itu berjudul 'The Dragon and the Wolf'.

Seperti diketahui, pada cerita GoT episode terakhir di season 7, Jon Snow yang sudah bekerjasama dengan Daenerys Targaryen atau Khaleesi.

Bergabungnya Jon Snow dan Daenerys Targaryen lantaran mereka telah memiliki misi yang sama, yakni untuk mengumpulkan pasukan demi memerangi pasukan zombie atau White Walkers.

Jon Snow berniat untuk mengajak pihak Lannister bersekutu demi memerangi para zombie yang ingin menghancurkan peradaban manusia.

Khaleesi yang sempat gengsi karena harus bertandang ke Casterly Rock akhirnya mau berangkat.

Pihak Lannister yang dipimpin oleh Cersei Lannister belum percaya dengan keberadaan White Walkers lantaran makhluk tersebut diyakini sudah punah.

Namun Jon Snow bersama pasukan kecilnya berhasil menyelesaikan misi untuk menangkap satu White Walker untuk ditunjukkan kepada Cersei Lannister.