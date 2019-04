Kepanikan Via Vallen & Keluarga Saat Ada Sosok Pria Melamar dan Ingin Menikahi Via

Amarah Via Vallen dapat julukan Ratu Cover

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Via Vallen mengungkapkan niatnya untuk bisa segera menikah.

Niat Via Vallen bak gayung bersambut, saat pria asing tiba-tiba datang melamarnya kepada orangtuanya langsung.

Namun kondisi ini malah membuat panik pihak Via Vallen dan keluarga.

Nama pedangdut asal Jawa Timur itu mulai melejit di industri musik lantaran lagu 'Sayang' menjadi hits.

Sejak saat itu, suara merdu Via Vallen kerap menghiasi berbagai acara on air maupun off air.

Bahkan Via Vallen didaulat untuk membawakan Official Song Theme Asian Games 2018, mengalahkan jajaran penyanyi top Indonesia lainnya.

Di balik kesuksesan Via Vallen di industri musik dangdut, tentu tak luput dari dukungan para penggemarnya.

Pasalnya, Via Vallen memiliki barisan penggemar loyal bernama Vyanisty yang tersebar di seluruh perjuru Tanah Air maupun manca negara.

Akan tetapi, menjadi seorang artis dan penyanyi dangdut yang dicintai banyak orang tampaknya bukan perkara mudah bagi Via Vallen.

Sebagai orang yang bisa dibilang sedang berada dipuncak karier, Via Vallen sering mengalami hal-hal yang tak terduga.