Live Streaming RCTI Barcelona vs Manchester united di Perempatfinal Liga Champions, Messi Main

Link Live Streaming RCTI di pertandingan Barcelona vs Manchester united pada leg kedua babak perempatfinal Liga Champions 2018/2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Strraming RCTI Barcelona vs Manchester united di babak perempat final Liga Champions Rabu (17/4/2019) dinihari diprediksi berlangsung ketat.

Siaran Langsung RCTI Barcelona vs MU dijadwalkan mulai pukul 02.00 WIB.

Live Streaming Barcelona vs Manchester United vs Barcelona juga dapat ditonton via beinsports.com(berbayar) dan vidio.com premier.

Jelang laga Barcelona vs Manchester United di babak perempat final Liga Champions, legenda Barcelona, Ronaldinho, optimistis akan peluang Blaugrana.

Barcelona berada di atas angin setelah mampu mencuri kemenangan 1-0 atas Manchester United pada pertemuan pertama di Old Trafford.

Gol bunuh diri Luke Shaw memberikan keuntungan bagi Barcelona yang bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua.

Sementara itu, pemain legendaris, Ronaldinho, memberi dukungan kepada mantan klubnya, Barcelona, untuk maju ke semifinal Liga Champions.

Menurutnya, Lionel Messi dkk mempunyai kualitas untuk menaklukkan Manchester United di depan pendukungnya sendiri.

"Barca seharusnya bisa mengunci tiket semifinal pada leg pertama, tetapi karena cuma menang 1-0, peluang Man United juga masih terbuka," kata Ronaldinho dikutip dari Metro melalui Bolasport.com.