Live Streaming RCTI Porto vs Liverpool di Liga Champion Malam ini, Bersamaan Man City vs Tottenham

Live Streaming Porto vs Liverpool di Liga Champions malam ini di RCTI & Kvisiontv

Jadwal Liga Champions 8 Besar Leg 2 di RCTI : Porto vs Liverpool via Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak jadwal & live streaming Porto vs Liverpool di Liga Champions babak 8 besar leg ke-2 yang akan disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Dalam jadwal Liga Champions babak 8 besar leg ke-2 tersebut akan tersaji laga Porto vs Liverpool hingga Juventus vs Ajax serta Derby Liga Inggris, Manchester City vs Tottenham.

Laga Porto vs Liverpool ini pun dijadwalkan akan digelar bersamaan dengan Manchester City vs Tottenham yakni pada Kamis (18/4/2019) dini hari.

Namun hanya laga Porto vs Liverpool yang akan disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Satu kaki Liverpool sudah berada di babak semifinal Liga Champions 2018-2019 setelah pekan lalu menang 2-0 atas Porto di Anfield pada leg pertama perempat final.

Si Merah boleh merasa semakin optimistis karena selama dilatih Juergen Klopp, mereka tak pernah mengalami kekalahan sebesar itu di kompetisi antarklub Eropa.

Juergen Klopp mulai menangani Liverpool pada musim 2015-2016, tepatnya 8 Oktober 2015 sebagai pengganti Brendan Rodgers yang dipecat.

Sejak saat itu dia memimpin tim melakoni 37 laga kompetisi antarklub Eropa di Liga Europa dan Liga Champions.

Hasilnya Liverpool 20 kali menang, 10 kali seri, dan 7 kali kalah.