Garuda Select Vs Reading U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Rabu (17/4/2019), Live Streaming Supersoccer TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Supersoccer TV! Siaran Langsung Garuda Select Vs Reading U-18 Ujicoba di Inggris

Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Reading U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Rabu (17/4/2019) via my supersoccer.tv dan TVRI.

Live Streaming Supersoccer TV Garuda Select Vs Reading U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Jadwal siaran langsung Garuda Select Vs Reading U-18 secara live supersoccer tv dimulai pukul 19.00 WIB.

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming Supersoccer TV Garuda Select Vs Reading U-18 di Inggris Malam Ini

Baca: Live Streaming RCTI Porto vs Liverpool di Liga Champion Malam ini, Bersamaan Man City vs Tottenham

Baca: LINK Live Streaming Vidio.com Manchester City vs Tottenham Hotspurs di Perempatfinal Liga Champion

Tim Garuda Select akan kembali menjalani laga uji di Inggris, kali ini melawan Reading U-18

Ini menjadi pertandingan ke-12 dari Garuda Select selama berada di Inggris.

Beberapa pertandingan sebelumnya, Mochamad Supriadi dkk menelan lima kekalahan, dua kali imbang, dan empat kemenangan.

Garuda Select menelan kekalahan beruntun pada tiga laga terakhir.