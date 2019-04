Meriahkan Pemilu 2019, Sejumlah Toko dan Restoran di Kota Banjarmasin Geber Promo Nyoblos

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejumlah toko dan restoran di Pusat Perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin tetap buka seperti biasa, pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) Pilpres dan Pileg 2019, arabu (17/4/2019).

Bahkan sejumlah toko menggeber promo menarik dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi. Syaratnya masyarakat harus mencoblos dan memperlihatkan tanda tinta ungu di jari sebagai bukti.

Seperti halnya di Torico Banjarmasin, di restoran masakan jepang ini memberikan promo gratis makanan untuk pembelian makanan tertentu.

"Kami memberikan promo gratis Tamagonigiri seharga Rp 12.000 setiap pembelian ramen seharga Rp 45.000 hanya selama satu hari selama pencoblosan ini," jelas Supervisor Torico Banjarmasin, Reza Kurniawan Ramadhan kepada Banjarmasinpost.co.id.

Di toko aksesoris Loly Poly yang baru launching, turut memberikan promo 17 persen bagi costumer. Supervisor Loly Poly, Markiah mengatakan, promo ini diberikan untuk semua item selama satu hari.

"Yang paling diminati biasanya chasing handphone seharga Rp 110.000-360.000. Ada juga promo weekend sale untuk selected item, salah satunya kabel data. Promo ini bertujuan untuk memeriahkan pesta demokrasi Indonesia," ucapnya.

Toko aksesoris Loly Poly yang baru launching, turut memberikan promo 17 persen bagi costumer. (banjarmasinpost.co.id/mariana)

Ada lagi di toko sepatu Buccheri, yang memberikan diskon hingga 50 persen bagi costumer. Dikatakan karyawan Buccheri, Putri, bagi costumer yang dapat menunjukkan jari bertinta ungu sebagai bukti telah mencoblos.

"Promo ini diberikan untuk memghimbau agar masyarakat di Kalsel tidak golput, sesuai dengan moto kami hari ini say no to golput," kata dia.

Suasana di Buccheri Banjarmasin yang geber promo dalam rangka Pemilu 2019. (banjarmasinpost.co.id/mariana)

Harga normal sepatu yang dijual yakni seharga Rp 299.000-1.000.000. Tersedia sepatu formal yang memang menadi ikon Buccheri tampak lebih diminati, selain sepatu casual dan party.

Sementara itu, di Toko Hush Puppies tampak konsumen berjejal untuk membeli barang dan mengantri di kasir. Di toko ini tersedia tas, sepatu, dan baju yang mana selama event Pemilu, didiskon menjadi buy 1 get 1.

Suasana di Torico Banjarmasin yang geber promo dalam rangka Pemilu 2019 (banjarmasinpost.co.id/mariana)

Salah seorang pembeli, Erika mengatakan, dia telah membeli satu tas seharga Rp 1 juta. Pembeliannya bersama dengan satu teman lainnya sehingga lebih terjangkau. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)