Pengakuan Memalukan Boy William pada Rossa, Mantan Pacar Ivan Gunawan Bereaksi Tak Terduga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengakuan memalukan Boy William pada Rossa terungkap. Mantan pacar Ivan Gunawan pun bereaksi tak terduga mendengarnya.

Boy William yang kini telah terkenal rupanya pernah menjadi penggemar penyanyi kenamaan Rossa.

Soal jadi penggemar Rossa itu, Boy William utarakan dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube miliknya.

"I'm actually a Rossa fans, lu percaya nggak?" ucap Boy William seperti yang dikutip oleh Grid.ID pada Selasa (16/4/2019).

"Ya okay," jawab Rossa sambil tertawa.

"I'm gonna tell you an embarrasing story, ya. This is super-super duper so embarassing (Aku akan menceritakan suatu hal yang sangat memalukan)," ucap Boy William pada Rossa.

"What?" tanya Rossa penasaran.

Kemudian Boy William menyampaikan sebuah cerita saat dirinya masih berusia remaja.

"Dulu gue suka ngaku-ngaku ke orang-orang di New Zealand, that I has this celebrity girlfriend," cerita lelaki 27 tahun ini.

"Namanya anak lagi SMA kan gayanya banyak kan, setiap kali ditanya temen-temen cowok yang lain coba lihat pacar lu, kita kan maunya ngasih liatnya yang paling wow kan, ah bodo amat, nih cewek gue nih Rossa," lanjutnya.