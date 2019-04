Sambut Ramadan, Rodhita Hotel Banjarmasin Promo Diskon Tarif Menginap 50 Persen

BANJARMASIN POST.CO.ID, Banjarmasin - Sebentar lagi ummat Islam menyambut bulan suci Ramadhan, tepatnya 5 Mei 2019. Di bulan penuh berkah tersebut, Rodhita Hotel Banjarmasin pun menyiapkan promo spesial, paket untuk kamar tipe Superior dan Deluxe dengan diskon 50 persen.

"Harga normalnya untuk kamar tipe Superior Rp 735.000 menjadi Rp 367.500 per malam, itu sudah termasuk sahur atau sarapan dua orang," kata Efi Naysila, Assistant Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (17/4/2019).

Dia pun bercerita, untuk type kamar Deluxe setelah diskon di hotel yang letaknya strategis, tepatnya Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin, harganya hanya Rp 437.500 saja.

Ditambahkan Efi, promo diskon dua kamar tersebut berlaku mulai 5 Mei sampai 4 Juni 2019.

Baca: Surat Suara Untuk DPR RI Ini Kurang separuh, Pemungutan Suara di TPS Ini Dihentikan Satu Jam

Baca: Sukamta Mencoblos di Karang Taruna, Ini Bilangnya Usai Mencoblos

Baca: Pengorbanan Gary Iskak untuk Cinta Penelope yang Kena Kanker, Siap Lakukan Transplantasi Stem Cell

Baca: Syahrini Berjalan Pincang Menuju TPS, Ternyata Reino Barack Bikin Kaki Teman Luna Maya Itu Terluka

Bagi tamu yang menginap, Rodhita Hotel menyediakan free ta'jil di area lobby.

Dia pun bercerita, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, di awal Ramadhan, tamu yang menginap di hotel agar berkurang. "Biasanya awal Ramadhan banyak yang di rumah, memilih berkumpul sama keluarga," tegasnya.

Efi menambahkan, mereka juga menjual paket buka puasa bersama prasmanan hanya Rp 75.000/pax dan untuk 10 pax pemesanan gratis satu berlaku kelipatan, sudah termasuk ta'jil aneka kue, soup, hidangan utama dan penutupan.

Untuk menu pelanggan, lanjut dia, bisa memilih dari beberapa paket yang disediakan dengan jumlah pemesanan minimal 20 pax. "Kami juga menyediakan musholla untuk salat berjama'ah," tandasnya.

Selain prasmanan, jelas dia, juga menyediakan paket buka bersama nasi liwet dengan harga hanya Rp 65.000/pax, makan rame-rame dengan hidangan yang disajikan di atas daun pisanh, menu lengkap dari ta'jil sampai penutup. Menu ini sangat digemari dan paling banyak dipesan.

Gretha Laras Tika, Sales Executive & Public Relation Hotel Roditha Banjarmasin menambahkan, untuk meramaikan suasana Ramadhan, juga menggelar Rodhita Ramadhan Fair yang berlokasi di depan hotel.

"Menu yang dijual berupa ta'jil untuk berbuka puasa seperti aneka kue khas Banjar, dan aneka minuman yang di olah oleh Pastry Hotel Rodhita," tegasnya.

Baca: Jadwal & Prediksi Manchester City vs Tottenham Hotspurs Leg 2 Perempatfinal Liga Champions Malam Ini

Baca: Pengakuan Memalukan Boy William pada Rossa, Mantan Pacar Ivan Gunawan Bereaksi Tak Terduga

Harga cukup terjangkau, karena hanya Rp 10.000 saja sudah dapat membeli aneka kue dan minuman tersebut. Ada pun yang menjadi andalan hotel Rhodita adalah kue Ipaw. Bagi yang ingin mencoba kue Ipaw khas Rodhita dapat menghubungi kami untuk pemesanan.

Bagi yang ingin resevasi kamar atau buka puasa di Hotel Rodhita Banjarmasin bisa langsung menghubungi marketing di nomor 0812-513-8079. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami Stay with us fell more than at home. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)