2 Doa Ranty Maria Jelang Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella, Sampaikan Pesan untuk sang Mantan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini harapan Ranty Maria jelang pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella. Dia juga menyampaikan pesan untuk sang mantan.

Ya, Ranty Maria menyampaikan harapannya pada pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella yang akan segera digelar beberapa hari lagi.

Haparannya itu disampaikan Ranty Maria secara langsung dalam dalam vlog Natasha Wilona yang dipublikasi pada Rabu kemarin (17/4/2019).

Walau ia merasa jika segala sesuai yang berkaitan dengan Ammar Zoni sudah bukanlah urusannya lagi, namun sebagai seseorang yang pernah dekat, ia turut berikan doa untuk sang mantan.

Ranty berharap agar keduanya selalu bahagia dan sehat.

Atas pernikahan tersebut, Ranty pun mengucapkan selamat disertai dengan doa yang terbaik bagi Ammar dan Irish.

Ada dua doa yang disampaikannya yakni selalu bahagia dan cepat dapat momongan.

"Sebenernya it's not my business anymore, dan sebenernya there is nothing I feel about that lagi cuma still I wish them always happy, always healthy," ujar Ranty Maria.

"Happy married, dan semoga cepet punya momongan dan yang terbaik buat kalian," pungkasnya.

Hubungan asmara Ranty Maria dan Ammar Zoni memang sudah lama kandas.