BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal MotoGP Spanyol 2019 Seri Keempat MotoGP 2019 Live Trans 7, Tim Valentino Rossi Lakukan Tes

MotoGP Spanyol 2019 atau seri keempat MotoGP 2019 di Sirkuit Jerez, Minggu (5/5/2019) disiarkan langsung dan Live Streaming Trans 7

Sesuai jadwal siaran langsung dan live streaming trans 7, MotoGP Spanyol 2019 yang merupakan seri keempat MotoGP 2019 , akan dimulai pada Jumat (3/5/2019) pada sesi Latihan bebas (Free Practice) 1 dan 2 (FP1 dan FP2).

Dilanjut Sabtu (4/5/2019) FP 3 dan FP4 dan babak kualifikasi Q1 dan Q2 untuk menentukan pole position MotoGP 2019. Keesokan harinya, Minggu (5/5/2019) lomba MotoGP Spanyol 2019 yang disiarkan secara langsung Trans 7 di Jerez Spanyol.

Sebelum Live Race MotoGP, akan diawali Live Streaming Lomba Moto3 dan Moto2 Spanyol 2019.

Menjelang seri balap keempat MotoGP2019 di Jerez, Spanyol, sejumlah tim kembali melakukan tes alias uji coba demi meraih hasil maksimal.

Beberapa tim yang melakoni tes untuk meningkatkan kinerja motor mereka ialah Aprilia, Ducati, KTM, Suzuki, dan Yamaha.

Dilansir BolaSport.com dari laman resmi MotoGP, tim Apriliakembali mengaspal di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), sehari setelah balapan usai.

Tak tanggung-tanggung, Aprilia menurunkan dua pembalap utama mereka yakni Aleix Espargaro dan Andrea Iannone.

Marc Marquez jatuh di balapan MotoGP Amerika 2019, Senin (15/4/2019) dini hari. (twitter.com/motoGP)

Kedua pembalap tersebut menjalani uji coba untuk melihat kemajuan fungsi swing arm yang tengah dikembangkan tim pabrikan asal Italia itu.