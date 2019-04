Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 33 : Juventus vs Fiorentina, Inter Milan vs AS Roma

Gaya selebrasi Cristiano Ronaldo pada pertandingan Juventus vs Atletico Madrid dalam babak 16 besar Liga Champions di Stadion Allianz, 12 Maret 2019.

Jadwal Liga Italia pekan 33, Juventus vs Fiorentina dan Inter vs AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 33 di Bein Sports melalui Maxstream menyajikan berbagai pertandingan seru Serie A Italia mulai Sabtu (20/4/2019).

Laga-laga Liga Italia pekan 33 akan disiarkan langsung (live) beIN Sports selaku saluran pemegang hak siar Liga Italia, di antaranya laga Juventus vs Fiorentina dan Inter Milan vs AS Roma.

Link Live Streaming Juventus vs Fiorentina di Liga Italia pekan 33 juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Pertandingan Juventus, AS Roma, Napoli, Inter dan Milan tentunya paling banyak ditunggu penggemar sepak bola Liga Italia pekan ini.

Sama seperti pekan-pekan sebelumnya, jadwal Liga Italia pekan 33 dapat disaksikan melalui siaran langsung dan live streaming Bein Sports dan Vidio.com Premier.

Di Liga Italia pekan ini, Juventus berpeluang meraih scudetto apabila meraih kemenangan atas Fiorentina di Allianz Stadium.

Pekan 33 Liga Italia akan dibuka dengan pertandingan antara Parma yang akan menjamu AC Milan di Ennio Tardini.

Parma yang berada di papan bawah akan menjamu AC Milan yang berada di posisi empat klasemen sementara Liga Italia.

Nostalgia tentu tersaji karena kedua kesebelasan merupakan tim papan atas Liga Italia pada era 90-an.