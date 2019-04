The Greatest Of 1001 Nights, Suguhkan Menu Bervariatif Sambut Ramadhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk jajaran Mercure Banjarmasin.

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan pihak manajemen hotel kembali menyiapkan berbagai promo menarik untuk pelanggan setianya.

Sebagai salah satu hotel bintang 4 yang dikelola oleh jaringan internasional Accor Hotels, Mercure Banjarmasin terus berkomitmen memberikan referensi terbaik untuk layanan menginap maupun bersantap.

Baca: Usai Ikuti The Voice Indonesia 2019, Penyanyi Banua ini Nyanyi di Kafe di Yogya

Baca: Rahasia Syahrini Soal Kecantikan Kulitnya Terungkap, Kebiasaan Teman Luna Maya Terbongkar

Baca: Pasar Agrobisnis Modern di Barabai Bakal Ditambah, Pedagang Bakal Ditata

Gusti Aulia, PR Officer, mengungkapkan, pihaknya menawarkan promo–promo antara lain paket buka puasa prasmanan, paket menginap dan juga layanan buka puasa korporat yang lengkap fasilitasnya.

"Dengan mengusung tema The Greatest Of 1001 Nights, khusus tahun ini ada berbagai promo yang telah disiapkan," ungkapnya.

Sajian lengkap berbuka puasa hanya ada di Mercure Banjarmasin dengan harga cukup ekonomis Rp165.000 nett per pax dengan konsep all you can eat.

Suguhan menu bervariatif mulai ta’jil, buffet dinner, dessert dan yang spesial setiap harinya live carving makanan khas timur tengah seperti turkish kebab, shawarma dan lebanese chicken.

Ada juga menu khas ta’jil yang hanya ada di Mercure dan hadirnya setahun sekali yaitu Omu Ali, 15 jenis sambal dan 25 macam es campur tradisional.

Aulia menambahkan, Ramadhan tahun ini selain memasarkan promo, juga melaksanakan kegiatan sosial yaitu Rp15.000 dari setiap pax Rp165.000 tadi akan didonasikan untuk kaum dhuafa. Jadi, sambil berbuka sambil beramal.

Jika instansi atau perusahaan yang ingin mengadakan acara buka puasa bersama, Mercure menawarkan Rp140.000 nett per pax dengan minimal pemesanan 50 orang, free meeting room, ta’jil, dan sajian lengkap buffet dinner.

Baca: Sosok Irpan Korban Terlindas Tronton Disegani, Keluarga Sedih dan Kehilangan Sang Guru Ngaji

Baca: NEWSVIDEO : Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru Gelar Lomba Kreativitas Daur Ulang Sampah

"Mengingat setiap tahunnya terus meningkat baik tamu yang berbuka puasa atau pun menginap di hotel kami, maka kami akan terus memberikan fasilitas dan khususnya makanan yang berkualitas dan bervariatif yang berbeda dengan tempat lainnya," tandasnya.

Informasi dan pemesanan dapat menghubungi 0878 88821672 atau 08115192424.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)