Bukti Istri Reino Barack, Syahrini Tak Pakai Barang Mewah Palsu Ditunjukkan Sahabat Maia Estianty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukti Istri Reino Barack, Syahrini tak kenakan barang mewah palsu ditunjukkan sahabat Maia Estianty.

Syahrini yang selama ini terkenal dengan gaya cetar dan serba 'wah' diketahui beberapa kali mendapat komentar negatif.

Istri Reino Barack itu pernah mendapat tudingan mbahwa dirinya mengenakan barang-barang KW alias tak asli.

Melansir Tribun Medan (tayang Juli 2018) dugaan Syahrini mengenakan barang palsu tersebut muncul ketika akun instagram penjual tas mewah Hermes di Singapura mengunggah tentang Syahrini.

Baca: Daftar Artis yang Gagal ke DPR RI di Pemilu 2019, Vicky Prasetyo, Angel Lelga Hingga Giring Nidji

Baca: Syahrini dan Reino Barack Disebut Kian Mirip, Tanda Incess dan Eks Luna Maya Bahagia? Ini Kata Ahli

Baca: Perjanjian Ranty Maria dan Ammar Zoni yang Akan Nikahi Irish Bella Terungkap, Sudah Dilanggar?

Baca: Ayu Ting Ting Berharap Dapat Hidayah Setelah Pakai Jilbab, Teman Ivan Gunawan Ungkap Kesedihannya

Pemilik akun @naznazif1 menulis tentang isi hatinya, sebab diblokir oleh Syahrini tanpa alasan yang jelas.

"If you're not guilty of carrying a fake, you dont have to block me, Queen ofIndonesia - Syahrini," tulisnya.

Menurutnya, jika Syahrini tak merasa memakai barang palsu semestinya tak perlu memblokir akun Instagramnya.

Unggahan penjual tas mewah Hermes tersebut tentang Syahrini pun ramai diperbincangkan di media sosial.

Warganet juga ikut terpancing dan menduga barang-barang branded Syahrini selama ini palsu.

Terlepas dari tudingan miring tersebut, secara tak langsung sahabat Maia Estianty, Jessica Chaijaya turut membuktikan bahwa Syahrini bukanlah penyanyi yang mengenakan barang palsu.