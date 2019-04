Dituding Jadi Orang Ketiga Verrell Bramasta dan Natasha Wilona, Zoe Abbas Jackson Beri Penjelasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dituding jadi orangn ketiga hubungan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona, Zoe Abbas Jackson memberi penjelasan.

Ya, Pemain sinetron Zoe Abbas Jackson membantah tudingan warganet yang menyebutnya sebagai perusak hubungan asmara pasangan selebritas Verrell Bramasta (22) dan Natasha Wilona (20).

Zoe Abbas Jackson mengaku kaget dan menyatakan bahwa kabar jadi orang ketiga Verrell Bramasta dan Natasha Wilona tersebut tidak benar.

"Kok aku difitnah kayak begitu (disebut merusak jalinan cinta Verrell Bramasta dan Natasha Wilona hingga kandas). Bukan itu faktanya. Jadi it's okay," kata Zoe Abbas Jackson disela peluncuran trailer film horor Malam Jumat The Movie di Bioskop XXI Metropole, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Dugaan sebagai perusak kisah cinta Verrell Bramasta dan Natasha Wilona itu muncul lantaran Zoe Abbas Jackson diketahui berperan menjadi sepasang kekasih dengan putra sulung politisi dan bintang film lawas Venna Melinda di sinetron Anak Langit.

Meski begitu, Zoe Abbas Jackson mengaku tidak memiliki hubungan istimewa dengan Verrel Bramasta selain hubungan profesional dan pertemanan.

Dara cantik tersebut bahkan mengaku sudah memiliki pacar, yakni Aditya Zoni yang dikenal sebagai adik laki-laki bintang sinetron Ammar Zoni.

Beruntung, Aditya Zoni tidak memasalahkan kabar miring tersebut.

"Adit fine-fine saja. Dia juga main satu sinetron sama Verrell. Hubunganku dengan Adit juga baik-baik," kata Zoe Abbas Jackson.

Pertengahan Maret 2019, Verrell Bramasta menyebutkan bahwa hubungan cintanya bersama Natasha Wilona memang telah berakhir.