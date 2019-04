Intip Gaya Maia Estianty di Pameran Merek Fashion Dunia Bersama Irwan Mussry, Harganya Selangit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bersama sang suami, Irwan Mussry, Maia Estianty menghadiri pameran brand fashion kenamaan, Chanel yang bertajuk Mademoisell Prive di Shanghai.

Hal itu diketahui dari unggahan Irwan Mussry, disusul Maia Estianty di akun Instagramnya pada Kamis (18/4/2019).

Irwan Mussry mengabarkan kedatangannya di Shanghai bersama dengan istri tercinta, Maia Estianty.

"Arrived early morning in Shanghai today with my lovely wife @maiaestiantyreal to attend @chanelofficial event tonight. I'll also be taking over the @time.international instagram stories tonight so do stay tuned! But first, sightseeing to discover more about the heritage of this beautiful city. #shanghai #china #chanel #chanelindonesia #sayatimeinternational #workingattime #traveling #itsourtime".

Hal serupa dituliskan Maia Estianty, namun dengan gaya yang berbeda.

"Nyonyah dan suaminya mau ngedatengin acara @chanelofficial di Shanghai," tulisnya di akun Instagram @maiaestiantyreal.

Istri Irwan Mussry ini pun membagikan momen bersama suaminya setibanya di sana.

Tampak dalam foto tersebut, Maia mengenakan jaket hitam dengan aksen rumbai-rumbai pada ujungnya.

Jaket tersebut ternyata merupakan rancangan rumah mode Chanel.

Harganya pun terbilang sangat mahal yakni 2.600 Dolar AS atau Rp 27,5 juta.