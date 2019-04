Syahrini dan Reino Barack Disebut Kian Mirip, Tanda Incess dan Eks Luna Maya Bahagia? Ini Kata Ahli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini dan Reino Barack disebut makin mirip oleh Aisyahrani tanda Incess dan Eks Luna Maya kian bahagia? Simak penjelasan pakar soal kemiripan wajah suami istri.

Ya, Selasa (16/4/2019), Syahrini mengunggah foto bersama Reino Barack yang menikahinya di Jepang lewat akun Instagram @princessyahrini.

Postingan Syahrini ini menggambarkan kebahagiannya bersama suami, Reino Barack.

Dia mengungkapkan soal berat badannya yang naik 4 kilogram.

"Because, We Gained 4kg, So We Look Stuffy!" tulis Syahrini.

Ratusan like pun muncul untuk foto ini.

Sayangnya, kolom komentar masih ditutup Syahrini.

Akan tetapi, adik Syahrini, Aisyahrani memposting ulang foto tersebut melalui insta stories @syh55.

Dalam postingannya itu, dia menulis Syahrini dan Reino Barack seperti kembar.

Bahkan, dia bersumpah soal kemiripan keduanya.