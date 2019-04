LINK Live Streaming Inter Milan vs AS Roma Liga Italia Pekan 33 di Bein Sports 1, Asa Salip AC Milan

Jadwal Live Streaming Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia Malam ini.

Laga Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia malam ini dapat diakses mulai pukul 01.30 Wib, Minggu (21/4/2019) Link live streaming Beinsports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia pekan 33, Minggu (21/4/2019) dini hari.

Laga Inter Milan vs AS Roma disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Inter Milan vs AS Roma juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Inter Milan vs AS Roma juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Laga Inter Milan vs AS Roma live Bein Sports 1 digelar di Stadio Giuseppe Meazza - San Siro mulai pukul 01.30 Wib.

Laga Inter vs AS Roma ini akan menjadi salah satu duel krusial dalam persaingan untuk finis di empat besar.

Inter sekarang memiliki 60 poin, terpaut 7 poin di belakang Napoli dan unggul 5 poin di depan AC Milan. Sementara itu, Roma hanya terpaut 1 poin dari Milan.

Namun Roma juga cuma unggul 1 poin dan 2 poin dari Atalanta dan Lazio yang berada di bawahnya.

Musim ini hanya menyisakan enam laga. Setiap poin sangat berharga, terutama bagi mereka yang berambisi untuk lolos ke Liga Champions musim depan.

Pekan lalu, Inter mengalahkan tuan rumah Frosinone 3-1 lewat gol-gol Radja Nainggolan dan Matias Vecino serta penalti Ivan Perisic.