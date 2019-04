Live Beinsports 3! Link Live Streaming Parma vs AC Milan di Liga Italia Malam ini, Asa Liga Champion

Jadwal & Live Streaming Parma vs AC Milan Liga Italia malam ini di Beinsports 3

Saksikan Live Streaming Parma vs AC Milan di Bein Sports 3 Malam ini, Perebutan Jatah Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Parma vs AC Milan via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (20/4/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Parma vs AC Milan akan dimulai pada pukul 17.30 WIB.

Link Live Streaming Parma vs AC Milan di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Pada laga ini AC Milan akan bertandang ke markas Parma di Stadio Ennio Tardini.

Baca: Hasil Akhir Manchester City vs Tottenham di Liga Inggris Pekan 35 : Skor 1-0, Geser Liverpool!

Baca: Hasil Manchester City vs Tottenham di Liga Inggris Pekan 35 : Skor 1-0 di Babak Pertama, Gol Foden!

Misi AC Milan adalah mempertahankan posisi empat besar dari incaran AS Roma, Atalanta, dan Lazio.

AC Milan memiliki 55 poin, AS Roma, Atalanta dan Lazio masing-masing 54, 53 dan 52.

Ya, AC Milan masih kehilangan Lucas Paquetà, Davide Calabria dan Jack Bonaventura yang cedera.

Tetapi Gianluigi Donnarumma sudah bisa mengawal gawang AC Milan setelah cedera ototnya.

Diego Laxalt akan jadi starter sebagai bek kanan bersama Romagnoli, Musacchio, dan Rodriguez.