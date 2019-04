Live Beinsports 3! Live Streaming Juventus vs Fiorentina Ronaldo Juara Liga Italia, Live MAXstream 

Live Streaming Juventus vs Fiorentina di beinsports di Liga Italia malam ini.

Anda dapat menyaksikan Live Streaming Juventus vs Fiorentina di Liga Italia malam ini dapat diakses di Bein Sports 3 dan MAXstream

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Juventus vs Fiorentina via beIN Sports 3 di Liga Italia malam ini di pekan 33 Sabtu (20/4/2019) malam juga siaran langsung lewat MAXstream.

Laga Juventus vs Fiorentina disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Juventus vs Fiorentina juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Juventus vs Fiorentina juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Juventus vs Fiorentina live Bein Sports 3 digelar di Stadion Allianz, Turin, mulai pukul 23.00 WIB.

Baca: Juventus Scudetto! Hasil Juventus vs Fiorentina Skor Akhir 2-1, Campioni DItalia 8 Kali Beruntun

Baca: Live Streaming SCTV Barcelona vs Real Sociedad di Liga Spanyol Malam ini, Asa Messi Treble Winner

Baca: LINK Live Streaming Inter Milan vs AS Roma Liga Italia Pekan 33 di Bein Sports 1, Asa Salip AC Milan

Baca: Live Beinsports 3! Link Live Streaming Parma vs AC Milan di Liga Italia Malam ini, Asa Liga Champion

Juventus bisa memenangi dua gelar Serie A alias Liga Italia pada hari ini.

Dengan kini memiliki selisih 17 angka dengan Napoli di peringkat kedua, Juventus hanya membutuhkan satu angka untuk bisa mengunci gelar juara.

Andai terjadi, ini akan jadi gelar kedelapan beruntun Juventus pada ajang Serie A.

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengatakan bahwa ini adalah pencapaian besar meski Juventus sudah terlalu sering juara.

Ia juga menyarankan agar fan tak datang ke stadion dengan aura negatif setelah mereka disingkirkan Ajax Amsterdam pada babak perempat final Liga Champions.