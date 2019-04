Pesan Mesra Irwan Mussry Untuk Maia Estianty Hingga Aksi Uniknya di Shanghai

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty sedang menghadiri pameran merek fashion dunia, Chanel di Shanghai bersama suami, Irwan Mussry.

Momen kebersamaan Maia Estianty dan Irwan Mussry ini jadi momen kemesraan keduanya.

Irwan tak ragu membagikan kebersamaannya dengan sang istri, Maia dan mengungkapkan rasa cintanya.

"A bit of an overcast but the view of Shanghai remains spectacular surely because I’m with my lovely wife @maiaestiantyreal #wheninshanghai #bestview #traveling #china #thebundshanghai".

(Sedikit mendung tetapi pemandangan Shanghai tetap spektakuler pastinya, karena aku jatuh cinta dengan istriku tercinta @maiaestiantyreal).

Kejadian menarik dilakukan suami Maia yang ternyata melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan kaum wanita.

Pasangan selebriti Irwan Mussry dan Maia Estianty memang tiada henti mencuri perhatian.

Bagaimana tidak, pasangan suami istri ini seakan tak pernah terpisahkan dan selalu menghabiskan waktu bersama.

Seperti hari ini, Maia Estianty dan Irwan Mussry ternyata tengah berada di Shanghai, China.

Melalui akun Instagram pribadi mereka, diketahui Maia tengah menemani sang suami mengurus bisnisnya.

