SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Bein Sports 1 Man City vs Tottenham Liga Inggris Malam ini

Live Streaming Bein Sports 1 Man City vs Tottenham id Liga Inggris malam ini disiarkan langsung mulai pukul 18.30 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! live streaming Manchester City vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris malam ini di pekan 35, Sabtu (20/4/2019).

Laga Man City vs Tottenham disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Manchester City vs Tottenham juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Man City vs Tottenham juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City vs Tottenham Hotspur live Bein Sports 1 digelar di Etihad Stadium, Kota Manchester mulai pukul 18.30 WIB.

Manchester City harus kembali bertemu dengan Tottenham Hotspur, pertemuan ketiga mereka dalam dua minggu terakhir.

Laga ini menjadi pertemuan ketiga kedua tim dalam dua pekan terakhir. Dua laga sebelumnya terjadi dalam ajang perempat final Liga Champions.

Manchester City harus rela mimpi mereka menjuarai Liga Champions terkubur dalam-dalam oleh Tottenham akibat kalah agresivitas gol tandang.

Kini klub asuhan Pep Guardiola berpeluang membalas dendam di Liga Inggris, selain dalam misi untuk menyalip Liverpool di puncak klasemen.

Saat ini Man City tertinggal dua angka dengan masih memiliki satu laga tunda.