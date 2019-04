BERLANGSUNG! Link Live Streaming Everton vs Manchester United via beIN Sports 1 di Liga Inggris

BERLANGSUNG! pertandingan Everton vs Manchester United (Man United) Liga Inggris malam ini yang dapat diakses via live streaming Bein Sports 1 dan laman vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming beIN Sports 1 Everton vs Manchester United (Man United) di Liga Inggris malam ini di pekan 35, Minggu (21/4/2019).

Laga Everton vs Man United disiarkan langsung beIN Sport 1. Live Streaming Everton vs Manchester United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier. Live streaming Everton vs Manchester United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Link ada di bagian berita.

Everton vs Manchester United (Man United) live Bein Sports 1 digelar di Goodison Park Stadium, Kota Merseyside mulai pukul 19.30 WIB.

Pertandingan antara Everton vs Manchester United diprediksi akan berjalan menarik sejak awal.

Keduanya jelas akan berambisi meraih kemenangan di laga kali ini. Apabila menang, Man United akan menggeser Chelsea dan Arsenal di posisi 5 dan 4 klasemen sementara.

Man United saat ini berada di posisi 6 dengan torehan 64 poin.

Bagi Everton, mutlak bagi mereka meraih kemenangan, apalagi bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Richarlison dan kawan-kawan jelas akan mengoptimalkan keuntungan tersebut.

Dan memang Everton sudah membuktikan ketangguhan mereka apabila bermain di hadapan pendukungnya sendiri, The Toffers, sangat sulit ditaklukkan di kandang.

Arsenal dan Chelsea adalah dua tim papan atas Liga Inggris yang harus puas pulang dengan tangan kosong dari Goodison Park.