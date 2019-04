Hanya Kebobolan Dua Gol di Kejuaraan H Leman Cup 2019 U-12, Begini Penuturan Radithya

BANJARMASINPOST.CO.ID-BANJARMASIN-Tampil tenang dan mampu menghalau setiap serangan lawan membuat M.Radhitya Qalbi layak menjadi bintang atas keberhasilan Sekolah Olahraga Barito Putera tim 1 meraih gelar juara H Leman Cup 2019 U-12 "Kids Soccer Tournament".

Tanpa mengecilkan peran pemain lain, Radhit sapaanya jatuh bangun mempertahankan gawang sehingga sejak penyisihan hingga final dia hanya kebobolan dua gol diturnamen yang digelar di Stadion 17 Mei Banjarmasin.

Di final SOBP tim 1 berhasil mengandalkan perlawanan SSB Hasnur Barito Putera B dengan skor telak 4-1 dilaga yang berlangsung di stadion 17 Mei, Minggu (21/4) sore.

Juara 3 di turnamen ini diraih SOBP Banjarmasin 2 yang mengalahkan 3Junior 2000 A dengan skor 3-0.

Usai pertandingan Radhit mengaku keberhasilan meraih juara berkat kerja keras tim dan sang pelatih Ronnie Carvalho.

"Kami bersyukur bisa juara lagi ini berkat tim, sebelumnya kami juga juara Danone regional Kalsel dan mewakili Kalsel di Balikpapan," kata bocah kelahiran 13 April 2007 ini.

Siswa MDIM 1-2 Sei Kindaung ini berharap prestasi SOBP Banjarmasin ini bisa kembali berprestasi tidak hanya tingkat regional saja tapi juga nasional.

"Kami akan terus berusaha tampil terbaik terus disetiap pertandingan agar bisa mengharumkan nama Banua," kata putra pasangan Hafiz Ikhwani dan Via Faurina ini.

Ketua panitia pelaksana M Firman Dida Putra mengatakan selain para juara pihaknya juga memberikan penghargaan kepada tim lain.

Seperti Best attack yang diraih tim dari Hasnur Barito Putera B. Lalu Best defense disabet Junior 2000 tim 1. Best atractive dari SOBP 1 dan top skore disabet Ahmad Maulana SOBP 1 dengan 5 gol.

"Mudah mudahan tahun depan pesertanya tidak hanya dari Banjarmasin dan Banjarbaru saja tapi juga daerah lain," kata Dida.

Hadir juga manajer Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman beserta istri dan anak anaknya untuk menyaksikan langsung si bungsu Muhammad Nur tampil membela tim SSB Hasnur Barito Putera B yang berhasil menjadi juara 2.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)