LIVE MNCTV! Link Live Streaming MNC TV Cardiff City vs Liverpool di Liga Inggris, Cek Cara Nontonnya

Saksikan pertandingan Cardiff City vs Liverpool di Liga Inggris malam ini yang dapat ditonton via live streaming MNC TV dan Metube.id

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung MNC TV dan live streaming Cardiff City vs Liverpool di Liga Inggris malam ini di pekan 35, Minggu (21/4/2019) tersaji.

Pertandingan Cardiff City vs Liverpool disiarkan langsung dan live streaming MNC TV dan beIN Sports 1. Live Streaming Cardiff City vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier. Link ada di bagian berita ini.

Laga Cardiff City kontra Liverpool dijadwalkan dimulai pukul 21.30 WIB.

Pertandingan melawan Cardiff City menjadi salah satu laga penentu gelar juara Liga Inggris bagi Liverpool.

The Reds saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 85 poin.

Kemenangan atas Cardiff City akan membuat mereka kembali menggeser posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris dari Manchester City.

Misi tersebut tidak terhitung sulit jika melihat catatan Liverpool melawan Cardiff City sebelumnya.

Liverpool selalu mampu menang atas tim asal Wales itu dalam lima pertemuan terakhir mereka di semua ajang.

Tim asuhan Juergen Klopp juga sedang tidak dilanda krisis pemain sehingga bisa menurunkan skuat terbaik.