Usai Lebaran, Barito Putera Diadang Empat Klub Raksasa, Ini Jadwal Tanding Laskar Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- PT Liga Indonesia Baru (LIB) merilis draft jadwal Liga 1 2019 yang dikirimkan kepada klub-klub peserta sejak Jumat (19/4/2019) kemarin. Jadwal ini bisa berubah jika klub ingin mengajukan revisi dan diterima PT LIB.

Bagaimana dengan Barito Putera, manajer tim Hasnuryadi Sulaiman mengaku pihaknya sudah berdiskusi dengan pelatih dan lainnya dan secara umum pihaknya menyambut baik draf yang dibagikan.

"Bagi kami inilah yang terbaik yang mereka (PT LIB) lakukan, meski dalam menyusun jadwal sangat sempit karena Pilpres dan segala macam," ujar Hasnur didampingi sekretaris tim Ainul Ridha.

Putra pemilik Barito Putera Alm H Sulaiman HB ini menambahkan pihaknya akan memaksimalkan jadwal yang sudah diterima karena Barito Putera sendiri sudah mempersiapkan tim cukup laga di Liga 1 2019.

Hanya saja kata Hasnur ada salah satu draf terdapat Barito main disiang hari sementara jadwal sebelumnya sangat mepet sehingga sempat diminta revisi.

"Namun hingga saat ini coach Jacksen tidak ada keluhan soal draf jadi kami sepertinya menerima saja," lanjut dia.

Terkait dengan laga perdana melawan PSIS Semarang, Hasnur mengaku sesuai dengan izin pihaknya bisa mengelar laga di Stadion 17 Mei Banjarmasin.

"Alhamdulillah selama dua kali kandang di bukan puasa kita akan main di Stadion kebanggan 17 Mei Banjarmasin," kata Hasnur.

Sambil dirinya ingin ikut berpartisipasi untuk membantu pihak Stadion Demang Lehman Martapura untuk memperbaiki stadion milik Martapura FC itu.

Jika sesuai jadwal draf yang dibagikan PT LIB, Barito Putera Dilaga awal akan tampil mulai Ramadan nanti. Untuknya empat laga awal Barito Putera hanya menghadapi tim PSIS Semarang, kemudian tandang ke Madura dan Kalteng Putra laku menjamu Borneo FC di pekan ke empat.

Tim Laskar Antasari akan mendapat alwan yang cukup berat usai lebaran nanti. Barito langsung mengahdapi empat klub raksasa kandidat juara. Di awali pekan keenam saat menjamu Persib Bandung.

Setelah mengahadapi Maung Bandung Barito Putera akan bertemu Persebaya Surabaya di Surabaya. Lalu Menjamu PSM Makassar dan tandang ke Persija Jakarta.banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim

Jadwal tanding Barito Putera sesuai draf :

1. Selasa (14/5) Barito Putera vs PSIS Semarang pukul 20.30

2. Sabtu (18/5) Kalteng Putra vs Barito Putera 20.30

3. Jumat (24/5) Madura United v Barito Putera 20.30

4. Selasa (28/5) Barito Putera v Borneo FC 20.30.

5. Minggu (16/6) Persela v Barito Putera 15.30

6. Minggu (23/6) Barito Putera v Persib 18.30

7. Jumat (28/6) Persebaya vs Barito Putera 18.30

8. Minggu (8/7) Barito Putera v PSM 15.30

9. Jumat (12/7) Persija v Barito Putera 18.30

10. Selasa (16/7) Barito Putera v Bhayangkara 15.30

11. Sabtu (22/7) Semen Padang v Barito Putera 15.30

12.Junat (26/7) Barito Putera vs PSS Sleman 15.30

13. Minggu (4/8) PS Tira v Barito Putera 15.30

14. Jumat (9/8) Barito Putera vs Perseru 18.30

15. Selasa (18/8) Arema FC v Barito Putera 18.30

16. Selasa (20/8) Barito Putera v Persipura 15.30

17. Senin (26/8) Bali United vs Barito Putera 18.30

Putaran kedua :

18. Kamis (12/9) PSIS vs Barito Putera 18.30

19. Senin (16/9) Barito Putera v Kalteng Putra 15.30

20. Sabtu (21/9) Barito Putera v Madura United 16.00

21. Sabtu (28/9) Borneo FC v Barito Putera 18.30

22. Minggu (6/10) Barito Putera v Persela 15.30

23. Kamis (17/10) Persib v Barito Putera 15.30

24. Senin (21/10) Barito Putera v Persebaya 15.30

25. Minggu (27/10) Persib v Barito Putera 18.30

26. Kamis (31/10) Barito Putera v Persija 18.30

27. Senin (4/11) Bhayangkara FC v Barito Putera 15.30

28. Jumat (8/11) Barito Putera v Semen Padang 15.30

29. Minggu (24/11) PSS Barito Putera 15.30

30. Jumat (29/11) Barito Putera v PS Tira 15.30

31. Selasa (3/12) Perseru v Barito Putera 15.30

32. Sabtu (7/12) Barito Putera v Arema FC 15.30

33. Sabtu (14/12) Persipura v Barito Putera 13.00

34. Minggu (22/12) Barito Putera v Bali United 18.30

*Jadwal sewaktu waktu bisa berubah

Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim