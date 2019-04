Cara Nonton Game of Thrones Season 8 Episode 2 di HBO Pagi ini, Mulai Pukul 08.00 WIB 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak cara nonton Game of Thrones Season 8 Episode 2 di HBO pagi ini, Senin (22/04/2019) mulai pukul 08.00 WIB.

Serial Game of Thrones Season 8 kembali ditayangkan hari ini untuk episode 2nya.

Serial yang mulai pukul 08.00 WIB ini bisa ditonton menggunakan smartphone lho.

Bagi yang kesulitan menonton serial TV HBO, berikut l cara live nonton Game Of Thrones Season 8 di HBO GO dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Tribun Kaltim. (tayang Minggu 21 April 2019).

Untuk live streaming nonton Game Of Throne season 8 episode 2 ada, ada 2 cara yakni melalui website klik link di sini dan juga bisa melalui Aplikasi HBO GO di Google Playstore

Berikut cara menyaksikan Game Of Throne Season 8 melalui Aplikasi HBO GO.

Ada beberapa cara 'Daftar Masuk' di Aplikasi HBO Go yakni menggunakan Id First Media, IndiHome, dan HBO|Guest.

Cara pertama yakni daftar masuk melalu id myIndihome

Berikut cara masuk HBO GO lewat id IndiHome.

- Download Aplikasi HBO GO di Google Playstore

- Buka aplikasi lalu pilih bahasa yang diinginkan

- Pilih Setuju

- Pilih Masuk

- Pilih Indihome

- Masukan Username dan Password myIndiHome Anda

- Lagu Pilih Sign In

- Checklist Newslatter jika Anda ingin menerima email update tentang HBO Go

- Checklist Accep untuk menyetujui terms of use dan pricavy policy

- Pilih register

- Atur Parental control yang diinginkan

- Buatlah password parental control anda

- Pilih save

Kini anda dapat menyaksikan tayangan HBO sesuai pilahan kamu. Semoga berhasil.

