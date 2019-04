Tonjolan Kecil di Wajah Luna Maya Usai 16 Jam di Pesawat Tak Mandi Disorot, 'Teman' Syahrini Dipuji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonjolan kecil di wajah Luna Maya sesuai 16 jam di pesawat tanpa mandi disorot. 'Teman' Syahrini malah dapat pujian.

Artis Luna Maya membagikan potret wajahnya 16 jam di pesawat tanpa mandi. Postingan pada Senin (22/4/2019) itu langsung jadi sorotan.

Luna Maya diketahui baru saja menjalani liburan singkatnya ke negeri paman sam Amerika Serikat.

Tujuan Luna Maya untuk menghadiri festival musik Coachella bersama beberapa rekannya.

Hampir 2 minggu menjalani liburan Luna Maya akhirnya kembali ke Indonesia untuk bekerja.

Nah disinilah Luna Maya mengunggah potret wajah dirinya yang tanpa mandi ketika di pesawat.

Di foto tersebut Luna Maya sama sekali tak memakai make up apapun.

Wajahnya masih terlihat segar dan cantik meski belum membersihkan diri.

Publik lantas memberikan pujian kepada Luna Maya karena masih terlihat amat cantik

" 16 hours of nonstop flight, 1 pimple, haven’t shower and I guess no filter needed," Tulis Luna Maya.