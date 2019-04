Adaro Energy Raih 3 Penghargaan Program CSR di Ajang Global CSR Summit & Award di Serawak Malaysia

Adaro Raih 3 Penghargaan dalam Ajang Global CSR Award, yaitu Gold Excellence In Provision of Literacy & Education untuk program pembinaan Paud, Silver Best Environmental Excellence Award untuk program Adaro Green Warriors dan Program Air Bersih Bagi Masyarakat serta Silver CSR Leadership Awards

BANJARMASINPOST.CO.ID, SERAWAK - "A New Era of Corporate Responsibility & Activism" menjadi tema Global CSR Summit & Award (GCA), yaitu sebuah konferensi dan penghargaan pengakuan paling bergengsi di Asia Pasifik untuk penyelenggaraan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang luar biasa, inovatif, dan diimplementasikan di masa lalu atau sekarang.

Acara yang diselenggarakan oleh The Pinnacle Group International pada 4-5 April 2019 di Serawak, Malaysia ini diikuti oleh lebih dari 100 delegasi perusahaan-perusahaan terkemuka yang berasal dari Asia Pasifik, termasuk Adaro Energy sebagai sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia yang konsisten melaksanakan program-program CSR di wilayah operasionalnya.

Pada penyelenggaraan GCA yang ke 11 ini, Adaro Energy berhasil mendapatkan tiga penghargaan atas program CSR yang telah dilaksanakan.

Penghargaan Gold diperoleh Adaro pada kategori Excellence In Provision of Literacy & Education (Companies with market capitalization more than USD 1 Billion), untuk program Pembinaan PAUD.



Bekerja sama dengan Indonesia Heritage Foundation (IHF), Adaro mengembangkan konsep Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK).

Pada tahun 2018, program ini mulai berjalan masif untuk tujuh tahun ke depan dengan target 650 PAUD, 2000 guru PAUD, dan 100.000 murid PAUD.

Langkah yang akan ditempuh ke depannya ialah teacher's capacity building, proses edukasi yang efektif dan efisien, kemandirian dan keberlanjutan PAUD, good network dan kolaborasi antar PAUD, serta dukungan stakeholder dan pemerintah.

Sebagai perusahaan tambang, Adaro terus terlibat aktif dalam upaya-upaya melestarikan dan mengurangi dampak kerusakan alam.

Bekerja sama dengan program Eco-Learning Camp sejak tahun 2014, Adaro telah melibatkan 41 orang pilihan di wilayah operasional Adaro dalam pelatihan terkait edukasi, kultur dan teknologi lingkungan selama 10 hari di Bandung, Jawa Barat.

Orang-orang pilihan ini dinobatkan sebagai Adaro Green Warriors yang diharapkan dapat meningkatkan dan menyebarkan kesadaran lingkungan secara luas di daerahnya masing-masing. Mereka inilah yang kemudian menginisiasi beberapa program-program yang telah melibatkan ribuan volunteer.

Program yang dibuat oleh Adaro Green Warriors antara lain yaitu Program Pusaka (7 Days for Earth dan Lubang Biopori), Bank Sampah Zhafirah TB, Eco Youth Camp 2017 & 2019, Clean Up Tabalong & Balangan Day, dan Edukasi Lingkungan untuk anak-anak.