Tangis Nikita Mirzani Jelang Kelahiran Anaknya, Perlakuan Dipo Latief Selama Kehamilan Terungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tangis Nikita Mirzani jelang kelahiran anaknya muncul. Perlakuan Dipo Latief selama kehamilan Niki terungkap.

Selama ini, Nikita Mirzani yang dikenal sebagai seorang wanita yang kuat. Namun, mendadak menangis jelang kelahiran anak ketiganya.

Nikita Mirzani memutuskan untuk mulai melakukan persalinan bayi hasil dari pernikahan dengan Dipo Latief tadi malam.

Seperti diketahui dari unggahan di akun instagram pribadi Nikita Mirzani, Selasa (23/4/2019).

Baca: Tangis AHY Lihat Perubahan Istri SBY, Ani Yudhoyono, Annisa Pohan Ungkap Kondisi sang Mertua

Baca: Kondisi Terkini dan Alasan Erin, Istri Andre Taulany Laporkan Balik Usai Dituduh Hina Hina Prabowo

Sebelumnya, Nikita Mirzani juga sempat mempostingan foto bersama sahabat karibnya yakni Fitri Salhuteru.

Di foto itu, Nikita Mirzani mengungkapkan jika foto tersebut merupakan foto terakhir bersama perut besarnya.

"This is the last picture of my baby belly with you. You’re there with me in my good sunny days and being there for me in my rainy days.

You kept me company days and sometimes nights after dinner haha :’). You listens to me, you encourage me, you enlighten my spirits, never a second you judged my decisions. I can’t be grateful enough for having a sister like you. I am beyond that! Thank you Kak, I truly deeply do love you kaka @fitri_salhuteru," tulisnya.

(Ini adalah foto terakhir perut bayiku bersamamu. Anda berada di sana bersama saya di hari cerah saya dan berada di sana untuk saya di hari hujan saya.

Anda menemani saya berhari-hari dan terkadang malam setelah makan malam haha: '). Anda mendengarkan saya, Anda mendorong saya, Anda mencerahkan semangat saya, tidak pernah sedetik pun Anda menilai keputusan saya.