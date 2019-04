Tayang Perdana di XXI Duta Mall Banjarmasin, 10 Teater Tayangkan Film Avengers Endgame Penuh

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Film bergenre action fantasy, Avengers Endgame akhirnya tayang perdana di bioskop secara serentak, Rabu (24/4/2019).

Khususnya di Banjarmasin, nampaknya peminat film garapan Marvel Studio ini cukup banyak. Terbukti dari penuhnya teater yang menanyangkan film tersebut.

Pantauan banjarmasinpost.co.id, ada kurang lebih sembilan teater di XXI Duta Mall Banjarmasin yang memutar film yang menceritakan para pahlawan komik Marvel ini. Hampir semua jam tayangnya berwarna kuning kecoklatan, menandakan sudah terisi.

Hanya ada dua studio yang jam tayangnya berwarna putih. Itupun pada pukul 21.00 wita ke atas.

Diinformasikan dari petugas keamanan, telah banyak pengunjung XXI Duta Mall yang sudah memesan tiket via online. Meski begitu, tetap ada dua teater yang dibuka offline untuk harian.

"Untuk hari ini semua jadwal film Avengers Endgame penuh. Peminatnya cukup banyak," ucap petugas tersebut.

Baca: Ulasan dari Mereka yang Telah Menonton Avengers : Endgame, Film Marvel Terbaik

Baca: Pengakuan Chris Evans Sang Captain America Setelah Nonton Avengers:Endgame

Baca: Aktivis Cinta Demokrasi dan Emak-emak Datangi KPU Kalsel Tuntut KPU Berlaku Jujur, Adil dan Amanah

Dari display informasi bioskop XXI Duta Mall Banjarmasin, terlihat ada dua film yang dijadwalkan. Namun didominasi penayangan film Avengers Endgame. Film lainnya yakni bergenre horor, yakni The Curse of the Weeping Woman.

Terlihat pula pada jadwal, ada empat kali pemutaran film dalam seharinya. Dari jadwal tayang 10.30 wita, hingga jam terakhir pukul 21.45 wita.

Selain teater satu hingga sembilan, teater premiere pun juga dibuka untuk penayangan film tersebut.

Sebagaimana diketahui, tiket untuk menonton film Avengers Endgame bisa didapat secara online. Sehingga pengunjung pun tak lagi antre panjang untuk membeli tiket yang diinginkan.

(Banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)