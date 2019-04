Hasil Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 Live Supersoccer TV : Skor 0-1 di Babak Pertama

Garuda Select vs Nottingham Forest U-18 dalam laga uji coba di Inggris

Hasil Garuda Select vs Nottingham Forest U18 laga ujicoba di Inggris. Laga bisa disaksikan via live streaming My Supersoccer TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 dalam laga ujicoba di Inggris pada babak pertama, Kamis (25/4/2019) skor 0-1.

Skor 0-1 tercipta dalam laga Garuda Select vs Nottingham Forest U-18 dicetak oleh Kelly (9'). Live Streaming Garuda Select vs Kelly U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs supersoccer.tv.

Tim tuan rumah langsung tampil menekan. Pada menit 3, pemain Nottingham Forest menciptakan peluang melalui

tendangan mendatar di dalam kotak penalti.

Namun kiper Garuda Select, Ernando berhasil mementahakan peluang tersebut.

Petaka menimpa tim Garuda Select pada menit 9, tim tuan rumah berhasil unggul lebih dulu melalui aksi Kelly.

Indonesia mencoba membalas, salah satunya melalui peluang tendangan bebas pada menit 24. Bagas yang menjadi eksekutor berhasil melesatkan bola mengarah ke gawang, namun kiper Nottingham Forest masih mampu menangkap bola tersebut.

Memanfaatkan postur yang lebih tinggi dan besar, Nottingham Forest banyak melakukan umpan panjang. Bahkan, beberapa kali Nando harus berjibaku menyelamatkan gawang dengan memotong umpan lambung dari Nottingham Forest.

Hingga akhir babak pertama, skor 0-1 bertahan untuk keunggulan Nottingham Forest u-18 atas Garuda Select.

Pada laga ini, Garuda Select bakal tak diperkuat oleh empat pemain andalan mereka.