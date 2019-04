LINK Live Streaming Garuda Select vs Nottingham Forest U-18 via Supersoccer TV dalam Laga Ujicoba

Garuda Select vs Nottingham Forest U-18 dalam laga uji coba di Inggris

Saksikan Live Streaming Supersoccer TV Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 dalam laga ujicoba malam ini



BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 via Supersoccer.tv dalam laga uji coba di Inggris pada Kamis (25/4/2019) akan disajikan.

Pertandingan Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton via live streaming supersoccer TV. Link streaming ada di tubuh berita ini.



Dijadwalkan, laga Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18 dapat diakses mulai pukul 20.30 WIB.

Jelang laga Garuda Select Vs Nottingham Forest U-18, empat pemain Garuda Select mendapatkan kesempatan untuk mengikuti latihan bersama tim junior dari Queens Park Rangers.

Baca: Link Live Streaming SCTV Getafe vs Real Madrid Siaran Langsung Liga Spanyol, Pembuktian Zidane

Penampilan Garuda Select yang tengah berlatih di Inggris sukses membuat Queens Park Rangers terpukau.

Walhasil, empat pemain Garuda Select diboyong untuk latihan bersama tim asal London, Inggris tersebut.

Mereka ialah Amiruddin Bagus Kahfi, Brylian Aldama, Mochamad Supriadi, dan Fajar Faturrahman.

Hal ini sebagaimana dilansir BolaSport.com dari akun instagram mysupersoccer.

"Kesempatan besar datang untuk empat pemain Garuda Select: Brylian, Bagus, Fajar, dan Supri, dipanggil ikut latihan bersama QPR sepanjang pekan ini," tulis akun Instagram mysupersoccer pada Selasa (23/4/2019).

Penampilan keempat pemain tersebut telah menarik perhatian tim pelatih QPR saat pertandingan uji coba beberapa waktu lalu.

Pada pertandingan itu, Garuda Select sukses membantai Queens Park Rangers U-18 tanpa ampun dengan skor 4-0 pada Selasa (5/3/2019).