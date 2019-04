Meriahkan 9th Anniversary, Hapeworld Gelar Hapeworld Got Talent Hingga Grand Opening Noona Cosmetic

Acara penyisihan Hapeworld Got Talent 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hapeworld Banjarmasin telah berusia 9 tahun. Serangkaian acara pun digelar untuk memeriahkan 9th Anniversary yang bertempat di Hapeworld Banjarmasin, Jalan A Yani Km 2, berlangsung pada 27-28 April 2019.

Dalam perayaan anniversary tersebut, dihelat grand final Hapeworld Got Talent yang telah digelar sejak Februari lalu. Malam puncak penentuan pemenang akan diumumkan pada Minggu (28/4/2019).

Costumer mendapatkan harga special untuk pembelian semua jenis gadget, di antaranya handphone, laptop dan aksesoris. Yaitu untuk merk Xiaomi, Samsung, Asus, Huawei, Infinix, dan produk terbaru seperti Oppo F11 dan F11 Pro dan Vivo V15 dan V15 Pro.

"Promo cicilan nol persen untuk semua kartu kredit lewat pembiayaan di antaranya Kredit Plus, Adira, Spektra, Home Kredit dan lainnya. Cukup pakai KTP konsumen bisa bawa pulang gadget senilai Rp 2 juta, dengan bunga nol persen," jelas Marketing Hapeworld Banjarmasin, Zaka kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selain itu, konsumen minimal belanja Rp 300.000 berkesempatan mendapatkan satu unit Yamaha Freego. Ada pula minimal belanja Rp 1 juta mendapatkan lucky dip berupa voucher maupun hadiah langsung senilai jutaan rupiah.

Bagi yang ingin berdonasi, pengunjung dapat menikmati kuliner dari Chicken Roll dengan program Pay As You Like. Nominal yang diberikan oleh pembeli akan langsung didonasikan kepada Yayasan Suaka Ananda.

"Setiap pengunjung yang datang ke Hapeworld bertepatan dengan anniversary akan diberi kue gratis. Pokoknya kami akan memberikan berbagai penawaran menarik bagi pengunjung," ujarnya.

Di saat yang bersamaan, akan digelar grand opening Noona Cosmetic yang dapat menjadi alternatif baru bagi para wanita. Noona Cosmetic menghadirkan produk nasional dan internasional yang merupakan toko kosmetik terlengkap dan termurah.

"Sebenarnya bukan produk kosmetik korea saja masih banyak lagi merk lainnya, tetapi karena kiblat make up saat ini mengarah ala Korea sehingga nama yang dipakai berbau Korea," paparnya.

Berlaku promo spesial di antaranya promo Maybelline sebesar 30 persen, Emina diskon 20 persen, Wardah 20 persen, MS Glow diskon 17 persen, Minyak Kutus-kutus Rp 159.000. Ada catok dan curly seharga Rp 39.000 dan masih banyak promo lainnya.

Dalam acara tersebut, dimeriahkan MC hits Banjarmasin, Amin dan Dhebun, turut dihadiri oleh selebgram dan MUA Banjarmasin

"Serta ada beauty class dari Wardah Cosmetic, cek perawatan kulit wajah gratis dari Clarista cosmetic, ada instagram foto kontes berhadiah dan dimeriahkan oleh live music dan KPop Dance Performance," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)