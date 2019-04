Segini Harga dan Jenis Buah-Buahan yang Dijual Arsyad, Ini Keuntungannya Sebulan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Arsyad menjual berbagai macam buah-buahan lokal. Tampak silih berganti pembeli yang datang di mobil pikupnya.

Buah-buah tersebut yakni ada semangka seharga Rp 7.000 per kg, pepaya Rp 5.000 per kg, limau seharga Rp 15.000 per kilo.

"Ada juga langsat seharga Rp 20.000 per kg, jambu biji Rp 15.000 per kg, melon lokal Rp 13.000 per kg, melon import Rp 15.000 per kg," paparnya.

Selain itu, ada buah naga seharga Rp 20.000 per kg, dan pisang seharga Rp 20.000-25.000.

Dari hasil berjualan tersebut, dia pun memiliki keuntungan.

"Tidak menentu keuntungannya, per bulan bisa kira-kira Rp 1 juta bisa lebih atau kurang," tukas pria kelahiran Negara, Hulu Sungai Selatan (HSS) ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)