Sindiran Hotman Paris Sikapi Video Mirip Richard Kyle & Jonathan Christie, Singgung Lamborghini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sindiran Hotman Paris Sikapi Video Mesum Mirip Richard Kyle & Jonathan Christie, Singgung Lamborghini

Belakangan beredar video mesum diduga Richard Kyle, Kriss Hatta, Jonathan Christie, dan beberapa pria lainnya di internet turut menarik perhatian Hotman Paris.

Terlebih Hotman Paris semenjak memiliki acara tv dan kanal Youtube sendiri semakin vokal bicara tentang hal-hal viral yang ada di tanah air.

Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya blak-blakan mengomentari skandal video mesum yang diduga melibatkan artis hingga alet Indonesia itu.

Dengan gaya bicaranya yang frontal, Hotman Paris memberikan tanggapannya.

Melansir laman Tribun Jatim (tayang 25 April 2019) Hotman Paris menyinggung tubuh atletis sosok-sosok yang terlibat dalam skandal video panas, yakni menujukkan adegan mastrubasi ini.

Ia pun lalu menyebut bahwa laki-laki dengan tubuh six pack tak lebih hebat dari laki-laki yang memiliki enam mobil Lamborghini.

"Kan aku udah bilang, laki-laki yang six pack, belum tentu hebat dari laki-laki one pack kayak aku," ujarnya.

"Karena, laki-laki one pack dengan six car Lamborghini ngalahin laki laki six pack," tambah Hotman.

"Buktinya dia pakai tangan, aku nggak pernah. Dateng sendiri ceweknya," kata Hotman Paris lalu tertawa, dikutip TribunJatim.com dari akun Instagram @starpo_id, Kamis (25/4/2019).