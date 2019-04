BANJARMASINPOST.CO.ID - Ivan Gunawan unggah foto nikah dengan perempuan lain, Ayu Ting Ting justru pamer hal ini.

Ya, rekan Ayu Ting Ting di acara Brownis, Ivan Gunawan kemarin mengejutkan publik dengan unggahan Instagram berupa penampakan dirinya mengenakan pakaian pengantin bersama seorang perempuan.

Namun sosok perempuan tersebut ternyata bukanlah Ayu Ting Ting yang selama ini digosipkan dekat dengan Ivan Gunawan.

Yang lebih mengejutkan lagi, sosok Ayu Ting Ting bahkan tak nampak hadir di 'pernikahan' Ivan Gunawan di saat sahabat-sahabat yang lain seperti Soimah, Krisdayanti, Iis Dahlia hingga Nikita Mirzani terlihat berpartisipasi.

Lalu apa yang terjadi dengan Ayu Ting Ting?

Lewat akun Instagramnya, Ayu justru pamer penghargaan yang ia terima dari SCTV Music Award.

Ayu Ting Ting dinobatkan sebagai Penyanyi Dangdut Paling Ngetop di ajang tersebut.

Karena raihan tersebut pula, Ayu Ting Tong berterimakasih pada penggemar serta orang-orang yang telah mendukungnya selama ini.

Ia juga berharap ke depannya agar bisa terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi penggemar.

Thank you semua Alhamdulillah ya Allah @sctv music award 2019 thanks semua yang sudah selalu support dan sayang aku terima kasih atas cinta

