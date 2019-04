Live Bein Sports 1! Link Live Streaming Inter Milan vs Juventus Siaran Langsung Liga Italia Pekan 34

Siaran Langsung Live Streaming Inter Milan vs Juventus di Liga Italia malam ini dapat diakses di Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Inter Milan vs Juventus via beIN Sports 1 Siaran Langsung Liga Italia malam ini di pekan 34 Minggu (28/4/2019) dini hari.

Laga Inter Milan vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Juventus vs Fiorentina juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Inter Milan vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Inter Milan vs Juventus live Bein Sports 1 digelar di Stadion Giuseppe Meazza Milan mulai pukul 01.30 WIB.

Juventus telah dinobatkan sebagai juara Liga Italia pekan lalu, meskipun pertandingan di Liga Italia masih menyisakan 5 laga.

Nyonya Tua berhasil merengkuh scudetto yang kedelapan secara beruntun usai mengalahkan Fiorentina pekan lalu.

Kekalahan Napoli dari Atalanta, memastikan Juve akhirnya menyegel gelar scudetto musim 2018-2019.

Pada pertandingan pekan ke-34 kali ini, gelandang Inter, Radja Nainggolan, meyakini bahwa klubnya perlu mengalahkan Juventus jika ingin mencapai tujuan mereka.

Gelandang asal Belgia tersebut ingin Inter memastikan satu tempat di Liga Champions musim depan dan kemenangan atas Juve nanti akan menjadi langkah besar bagi tujuan itu.