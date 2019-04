Live Beinsports 1! Link Live Streaming Tottenham vs West Ham di Liga Inggris Malam ini, Derby London

Live Streaming Tottenham vs West Ham di beinsports 1 di Liga Inggris malam ini.

Saksikan malam ini Live Streaming Tottenham Hotspur vs West Ham United Liga Inggris malam ini dapat diakses di Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Tottenham Hotspur vs West Ham United di Liga Inggris malam ini di pekan 36, Sabtu (27/4/2019).

Laga Tottenham Hotspur vs West Ham United disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Tottenham Hotspur vs West Ham United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Tottenham Hotspur vs West Ham United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Tottenham melaksanakan pertandingan derbi London terberat mereka di stadion baru akhir pekan ini di Stadion Tottenham Hotspur.

Baca: Live Bein Sports 1! Link Live Streaming Inter Milan vs Juventus Siaran Langsung Liga Italia Pekan 34

Baca: Mohamed Salah Aktor Kemenangan Liverpool 5-0 Lawan Huddersfield, Juga Catat 3 Rekor Baru

Baca: Hasil Semifinal Badminton Asia Championship 2019 Sabtu (27/4) : Marcus/Kevin Melaju ke Babak Final!

Baca: Bakal Gelar Rematch Khabib kontra McGregor, Tetapi Presiden UFC Persyaratkan ini

Baca: Cuplikan Gol & Hasil Bhayangkara FC vs PSM Makassar di Perempatfinal Piala Indonesia, Skor Akhir 4-2

Spurs dapat membanggakan rekor sempurna dari empat pertandingan pembukaan mereka di stadion baru mereka.

Di stadion Tottenham Hotspur tim ini telah mencetak delapan gol tanpa balas sepanjang musim ini.

Mauricio Pochettino dan Spurs saat ini menempati tempat ketiga klaseemen Liga Inggris, tetapi hanya enam poin yang memisahkan mereka dari peringkat enam Manchester United.

Tottenham tetap tanpa jimat terbaiknya Harry Kane dan harus berhati-hati dengan leg pertama semifinal Liga Champions melawan Ajax minggu depan.

Son Heung-min harus absen untuk pertandingan Liga Champions pada hari Selasa nanti, yang berarti ia kemungkinan akan dimainkan penuh melawan rival London West Ham.