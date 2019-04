Ranty Maria Sudah Move On, Ulang Tahun 2 Hari Sebelum Ammar Zoni Menikah dengan Irish Bella

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dua pesinetron, Ammar Zoni dengan Irish Bella akan melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu 28 April 2019. Kebetulan, mantan kekasih Ammar, Ranty Maria berulang tahun dua hari sebelumnya, namun Ranty mengaku sudah move on.



Seperti diketahui, Ammar Zoni mantan kekasih Ranty Maria segera menikahi kekasihnya Irish Bella, tinggal sehari lagi waktunya.

Kedua psientron muda tampan dan cantik ini, Ammar Znoy dan Irish Bella akan melangsungkan pernikahan di kawasan Cibodas, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/4/2019).

Terungkap, momen pernikahan Ammar Zoni tersebut berdekatan dengan hari ulang tahun mantan kekasihnya yakni Ranty Maria.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Akad dan Resepsi Pernikahan Irish Bella dan Ammar Zoni di SCTV

Baca: Foto Malam Pertama Muzdalifah dan Fadel Islami di Ranjang Usai Menikah, Fadel & Mantan Nassar Mesra

Baca: Kronologi Sebenarnya Hubungan Teman Luna Maya, Ariel NOAH dan Cut Tari Dibongkar Hotman Paris

Baca: Foto Pernikahan Ivan Gunawan Beredar, Ada Krisdayanti dan Iis Dahlia di Acara, dengan Ayu Ting Ting?

Diketahui, Ranty Maria berulang tahun pada Jumat (26/4/2019).

Ranty Maria pun dibanjiri doa dan ucapan selamat dari para kerabatnya.

"Happy birthday Ranty, my tempe partner, you are beautiful inside outside, stay that away, keep using your talent to be a blessing for others," tulis seorang kerabat bernama Arnold Chandra.

Seorang kerabat lainnya juga mengucapkan ucapan ulang tahun kepada Ranty Maria.

"Happy birthday to a strong loving and beautiful, i hope you what the best of the best on your birthday, miss you sayang," tulis seseorang bernama Ine Firyanie.

Di hari ulang tahunnya ini, Ranty Maria juga menerima banyak hadiah mulai dari nasi tumpeng, boneka, hingga karangan bunga.