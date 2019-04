Usia 2 Tahun Bocah Ini Mahir Bahasa Asing, Bikin Keluarga Sempat Kebingungan Berkomunikasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketika banyak orangtua mengkursuskan anak belajar bahasa asing, anak satu ini malah belajar sendiri yang uniknya membuat orangtuanya jadi 'kerepotan' berkomunikasi dengannya.

Itulah Alysa Khansania Kusuma, bocah perempuan yang masih duduk di kelas A di TK Aisyiyah Al Jihad, Banjarmasin, namun kesehariannya banyak menggunakan bahasa Inggris.

Awalnya hanya satu dua kata, seiring waktu ternyata kini Khansa sudah bisa mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Inggris.

Rully Rahimah, sang ibu, mengatakan, ia semula bingung tatkala gadis kecilnya mengucapkan, "hello mom", "I want", "okay" dan kata-kata lainnya.

"Awalnya sempat bingung, soalnya tak ada yang mengajari dia bahasa Inggris. Kok bisa mengucap beberapa kata," ungkapnya.

Tak disangka, ternyata Khansa belajar bahasa Inggris dari chanel video Youtube. Rupanya video anak-anak antara lain animasi dan tutorial berbahasa Inggris yang ia simak.

"Memang saya membebaskan Khansa bermain apa saja asal tidak berbahaya, termasuk gadget. Namun syukurnya ia memutar video yang mendatangkan manfaat," ujar Rully.

Diakui bahwa sejak usia dua tahun Khansa sudah mengenal smartphone. Layaknya bocah masa sekarang, dari awalnya utak-atik secara asal, akhirnya paham menggunakannya.

Menyikapi kepandaian sang anak berbahasa Inggris, mau tidak mau ibunya harus meladeni berbahasa meski tak sepenuhnya mengerti.

"Saya tidak bosan menjawab pertanyaannya. Khansa memang suka bertanya apa saja yang dilihatnya. Semula sangat susah menjawab, jika ada kata atau kalimat yang tidak saya mengerti, saya buka kamus," seloroh Rully.

Khansa yang kelahiran 20 Februari 2014, sangat antusias belajar bahasa Inggris, sehingga tak hanya ibu dan ayahnya yang mesti meladeni, tapi juga dua kakak lelakinya yang duduk di kelas 3 SMP dan kelas 5 SD harus bahasa Inggris dengan sang adik.

"Ya, alhamdulillah. Hikmahnya adalah kami sekeluarga jadi sama-sama belajar," tukas Rully.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)