Baim Wong Ulang Tahun, Begini Paula Verhoeven Berikan Kejutan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baim Wong hari ini 28 April genap berusia 38 tahun. Melalui Instagramnya, Suami Paula Verhoven itu meminta ucapan selamat dari para netizen.

Artis bernama asli Muhammad Ibrahim ini, mengunggah fotonya bersama sang istri, Paula Verhoeven.

Baim Wong menuliskan caption menggelitik. Ia meminta ucapan selamat ulang tahun.

"Hari ini ..

AKU ULANG TAHUN ..

Minta diselametin dong ..

.

#captionterbaiktahun2019," tulis Baim Wong pada akun instagramnya.

Unggahan Baim Wong di hari Ulangtahunnya (instagram Baim Wong)

Lantas, ia pun mendapat ucapan selamat ulang tahun. Tak hanya dari fansnya saja, tetapi juga dari rekan artis.

Seperti dari Maia Estianty, Andhika Pratama, Rossa, Denny Cagur, Acha Septriasa, Mike Lewis, Alice Norin, dan Andien Aisyah di kolom komentar Baim.

Tak ketinggalan Paula Verhoeven mengucapkan ulang tahun untuk Baim Wong.

Ucapkan secara khusus, Paula Verhoeven pun mengunggah foto Baim Wong dan caption berisi ucapan ulang tahun yang unik.



Unggahan Paula Verhoeven untuk Baim Wong "Happy birthday Husband,

I wanted to wish you the very best, but you already have me...???? No need. Happy birthday ???? love you???????? @baimwong .

. #baimpaula," tulis Paula Verhoeven.

"Selamat ulang tahun suami, Aku ingin mengucapkan yang terbaik untukmu, tapi kamu sudah punya aku. Selamat ulang tahun. Aku cinta kamu."