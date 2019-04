BANJARMASINPOST.CO.ID - Balasan Istri Reino Barack, Syahrini Usai Luna Maya Posting Tawa Saat Kabar Kehamilan Incess

Sebelumnya, saat publik menyoroti kehamilan Syahrini usai menikah dengan Reino Barack, hampir bersamaan Luna Maya malah unggah foto dengan label tertawa.

Saat ini ramai dikabarkan bahwa Syahrini sedang hamil usai menikah dengan mantan kekasih Reino Barack, Luna Maya.

Hubungan antara Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya memang terus dinanti khalayak. Terbaru, Incess posting sebuah kalimat yang seolah membalas postingan Luna.

Ya, Syahrini mengunggah sebuah foto dengan caption "Berharap agar Cinta Anda Terus Berkembang Selamanya!".

Pada postingannya itu, istri Reino Barack ini menuliskan;

Every Sunset And Sunrise Come And Go,

Hoping That Your Love Keep Growing Forever !

Tak hanya itu, sebelumnya Syahrini mengunggah momen mesra keduanya juga terlihat di video yang lain.

Seperti dikutip dari TribunStyle.com, nampak Syahrini dan Reino Barack tengah berada di sebuah privat jet.

Syahrini, Reino Barack (Instagram/princessyahrini)

Dalam video itu, mereka juga saling memeluk mesra layaknya remaja yang dimabuk asmara.