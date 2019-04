Foto Memilukan Luna Maya Jelang Resepsi Pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Ada Gembok Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto pilu Luna Maya muncul menjelang resepsi pernikahan Syahrini dan Reino barack. Dia memposting soal gembok cinta.

Postingan Luna Maya melalui akun instagramnya, @Lunamaya, Minggu (28/4/2019) jelang resepsi pernikahan Syahrini dan Reino Barack disorot.

Betapa tidak, postingan itu, Luna Maya memandangi gembok cinta. Entah ada kaitannya dengan Syahrini dan Reino barack.

Dalam foto itu dia tak menuliskan caption. Hanya berupa emoji yang dipostingnya.

Baca: Penampakan Aneh Bayi Nikita Mirzani & Dipo Latief yang Lahir, Sahabat Billy Syahputra Ungkap Ini

Baca: Ranty Maria Tulis Bahagia Jelang Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella, Giorgino Abraham Posting Ini

Baca: Mulan Jameela dan Ahmad Dhani Lolos ke DPR RI di Pemilu 2019? Reaksi Eks Duet Maia Estianty Malah

Baca: Permintaan Maaf Jessica Iskandar Gara-gara Red Velvet, Sahabat Nia Ramadhani Dihujat Karena Ini

Praktis postingannya mendapat sorotan dan komentar netizen.

aguswahyudirizky : Luna idolaku kpn kmu pasang gembok cinta disitu sabar aja cantik nasib kita sama,, Allah pasti kasih jodoh yg lebih baik,,aq doakan buat Luna,,yg terbaik,

fifitg ; Your carrier more important Neek than gembok cinta emm you will have gembok cinta soon sweetheart

faisaluna_: moon gembok ku ada g disiitu ?

Sementara, kepastian Lokasi dan taanggal resepsi pernikahan Syahrini dan Reino Barack Diungkap Hotman Paris.

Diketahui, antara istri Reino Barack, Syahrini dan Hotman Paris menjalin persahabatan sejak lama.