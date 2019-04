Launching Suzuki New Carry Pick Up, PT MMP Targetkan Pertumbuhan Penjualan 30 Persen

Peluncuran Suzuki New Carry Pick Up di PT Mitra Megah Profitamas selaku diler resmi Suzuki di Banjarmasin, Sabtu (27/4/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerjasama sama dengan PT Mitra Megah Profitamas (PT MMP) selaku diler resmi Suzuki di Banjarmasin telah meluncurkan New Carry Pick Up, Sabtu (27/4/2019).

Launching dilaksanakan setelah PT SIS meluncurkan global New Carry Pick Up pada acara pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 beberapa waktu lalu.

Branch Manager, PT Mitra Megah Profitamas, Dody Sancoko mengatakan, pertumbuhan perekonomian di Kalsel agak berdampak untuk penjualan pick up. Namun untuk penurunan unit komersil pick up tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 10 persen di Suzuki.

"Selama 2019 target penjualan minimal bisa tembus di angka 150 unit atau pertumbuhan sebesar 30 persen dari tahun lalu. Hadirnya New Carry Pick Up diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan Suzuki," paparnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Hadir dengan desain dan dimensi yang lebih besar, panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm pada tipe Wide Deck, New Carry Pick Up mampu membawa muatan lebih banyak.

Dari sisi dapur pacu, New Carry Pick Up dilengkapi dengan mesin terbaru K15B-C berkapasitas 1.500 cc sehingga lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Selain itu, dengan radius putar sebesar 4,4 m pengemudi bisa bermanuver di lokasi kerja yang terbatas.

New Carry Pick Up juga dilengkapi fitur baru seperti Air Conditioner (AC), Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat pada varian tertinggi.

Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan pengemudi, New Carry Pick Up dilengkapi Head Unit 1 Din, Split Seat dengan jok yang tebal, serta enam tempat penyimpanan barang di varian AC dan 10 tempat di varian non-AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang. Perihal keamanannya, New Carry Pick Up dilengkapi fitur Immobilizer sehingga pelanggan tidak perlu khawatir saat memarkir kendaraan.

Pada bagian bak, New Carry Pick Up memiliki ruang yang luas dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm pada tipe Wide Deck sehingga mampu mengangkut muatan seberat satu ton.

New Carry Pick Up dalam tiga pilihan warna, yaitu Superior White, Silky Silver, dan Real Black, dengan harga on the road (OTR) wilayah Kalsel dibanderol bervariasi mulai dari Rp 158.000.000 untuk tipe New Carry FD, Rp 166.000.000 untuk tipe New Carry FD AC/PS, Rp 158.500.000 untuk tipe New Carry WD, Rp 167.000.000 untuk tipe New Carry WD AC/PS.