LINK Live Streaming Burnley vs Manchester City via beIN Sports 1 di Liga Inggris, Cek Cara Nonton

Saksikan Live Streaming Burnley vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris malam ini yang dapat diakses di Bein Sports 1 dan laman vidio.com premier



BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming Burnley vs Manchester City (Man City) via beIN Sports 1 di Liga Inggris malam ini di pekan 36, Minggu (28/4/2019) akan disajikan.

Pertandingan Burnley vs Man City disiarkan langsung beIN Sport 1. Live Streaming Burnley vs Manchester City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier mulai pukul 20.00 Wib. Link ada di bagian berita ini.

Manchester City berada dalam misi mempertahankan takhta pemuncak klasemen dalam lawatannya ke markas Burnley pada pekan ke-36 Liga Inggris.

Kemenangan menjadi raihan wajib yang diraih oleh Man City demi mengembalikan keunggulan dua poin dari pesaing terdekat, Liverpool.

Manchester City sendiri punya rekor fantastis dalam pertemuan dengan Burnley. Musim ini saja, kedua tim sudah dua kali bertemu dan Man City selalu menang telak dengan skor 5-0.

Namun, bukan berarti Burnley tak memiliki harapan.

Tampilnya Malaikat Penolong Liverpool

Sejak beberapa hari menjelang pertandingan Burnley vs Manchester City, Ashley Barnes menjadi pemain yang paling menarik perhatian.

Bukan karena rekor penampilannya melawan Manchester City, melainkan harapan yang digantungkan fan Liverpool kepada sebagai seorang striker.